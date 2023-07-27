ЗСУ йдуть вперед на півдні від Бахмута, найгарячіше біля 3 населених пунктів – Маляр
Збройні сили поступово просуваються вперед на півдні Бахмута, натомість на півночі – відбивають атаки росіян.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова Маляр: "На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки".
Деталі: За її словами, бої носять доволі жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь.
На півночі від Бахмута захисники відбивають атаки росіян.
На Куп‘янському напрямку загарбники атакують та намагаються вибити сили оборони з пануючих висот. Зокрема, тільки за сьогодні оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.
На Лиманському напрямку так само було відбито декілька атак окупантів.
Що було раніше: Перед цим у Міністерстві оборони Британії відкинули занепокоєння щодо повільних темпів контрнаступу Сил оборони України, заявивши, що операції йдуть за планом.