ЗСУ йдуть вперед на півдні від Бахмута, найгарячіше біля 3 населених пунктів – Маляр

Збройні сили поступово просуваються вперед на півдні Бахмута, натомість на півночі – відбивають атаки росіян.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки".

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Деталі: За її словами, бої носять доволі жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь.

На півночі від Бахмута захисники відбивають атаки росіян.

На Куп‘янському напрямку загарбники атакують та намагаються вибити сили оборони з пануючих висот. Зокрема, тільки за сьогодні оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

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На Лиманському напрямку так само було відбито декілька атак окупантів.

Що було раніше: Перед цим у Міністерстві оборони Британії відкинули занепокоєння щодо повільних темпів контрнаступу Сил оборони України, заявивши, що операції йдуть за планом.