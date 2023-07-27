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ЗСУ йдуть вперед на півдні від Бахмута, найгарячіше біля 3 населених пунктів – Маляр

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 липня 2023, 16:45
ЗСУ йдуть вперед на півдні від Бахмута, найгарячіше біля 3 населених пунктів – Маляр
Фото: Getty Images

Збройні сили поступово просуваються вперед на півдні Бахмута, натомість на півночі – відбивають атаки росіян.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки".

Деталі: За її словами, бої носять доволі жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь.

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На півночі від Бахмута захисники відбивають атаки росіян.

На Куп‘янському напрямку загарбники атакують та намагаються вибити сили оборони з пануючих висот. Зокрема, тільки за сьогодні оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

На Лиманському напрямку так само було відбито декілька атак окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Перед цим у Міністерстві оборони Британії відкинули занепокоєння щодо повільних темпів контрнаступу Сил оборони України, заявивши, що операції йдуть за планом.

Теми: війнаБахмутконтрнаступ
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