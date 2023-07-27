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ВСУ идут вперед на юге от Бахмута, горячее всего возле 3 населенных пунктов - Маляр

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июля 2023, 16:45
ВСУ идут вперед на юге от Бахмута, горячее всего возле 3 населенных пунктов - Маляр
Фото: Getty Images

Вооруженные силы постепенно продвигаются вперед на юге Бахмута, зато на севере - отражают атаки россиян.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "На Бахмутском направлении на юге от Бахмута постепенно движемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки".

Детали: По ее словам, бои носят довольно жесткий характер. Российские захватчики ведут интенсивный огонь.

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На севере от Бахмута защитники отражают атаки россиян.

На Купянском направлении захватчики атакуют и пытаются выбить силы обороны с господствующих высот. В частности, только за сегодня защитники отбили несколько штурмов без потери позиций.

На Лиманском направлении так же было отражено несколько атак оккупантов.

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Что предшествовало: Перед этим в Министерстве обороны Великобритании отвергли беспокойство относительно медленных темпов контрнаступления Сил обороны Украины, заявив, что операции идут по плану.

Темы: войнаБахмутконтрнаступление
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