ВСУ идут вперед на юге от Бахмута, горячее всего возле 3 населенных пунктов - Маляр

Вооруженные силы постепенно продвигаются вперед на юге Бахмута, зато на севере - отражают атаки россиян.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "На Бахмутском направлении на юге от Бахмута постепенно движемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки".

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Детали: По ее словам, бои носят довольно жесткий характер. Российские захватчики ведут интенсивный огонь.

На севере от Бахмута защитники отражают атаки россиян.

На Купянском направлении захватчики атакуют и пытаются выбить силы обороны с господствующих высот. В частности, только за сегодня защитники отбили несколько штурмов без потери позиций.

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На Лиманском направлении так же было отражено несколько атак оккупантов.

Что предшествовало: Перед этим в Министерстве обороны Великобритании отвергли беспокойство относительно медленных темпов контрнаступления Сил обороны Украины, заявив, что операции идут по плану.