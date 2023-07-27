Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ идут вперед на юге от Бахмута, горячее всего возле 3 населенных пунктов - Маляр

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июля 2023, 16:45
ВСУ идут вперед на юге от Бахмута, горячее всего возле 3 населенных пунктов - Маляр
Фото: Getty Images

Вооруженные силы постепенно продвигаются вперед на юге Бахмута, зато на севере - отражают атаки россиян.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "На Бахмутском направлении на юге от Бахмута постепенно движемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки".

Реклама:

Детали: По ее словам, бои носят довольно жесткий характер. Российские захватчики ведут интенсивный огонь.

На севере от Бахмута защитники отражают атаки россиян.

На Купянском направлении захватчики атакуют и пытаются выбить силы обороны с господствующих высот. В частности, только за сегодня защитники отбили несколько штурмов без потери позиций.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении так же было отражено несколько атак оккупантов.

Что предшествовало: Перед этим в Министерстве обороны Великобритании отвергли беспокойство относительно медленных темпов контрнаступления Сил обороны Украины, заявив, что операции идут по плану.

Темы: войнаБахмутконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Оккупанты анонсировали "учения" военных в Феодосии и Армянске
Хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклонистам
Сводка Генштаба: Силы обороны наступают на двух направлениях
В Венгрии заявили о якобы неудачном контрнаступлении ВСУ: то же говорит роспропаганда
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: