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Кулеба порівняв "брудну" гру російської фехтувальниці з діями армії РФ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 липня 2023, 17:28
Кулеба порівняв брудну гру російської фехтувальниці з діями армії РФ
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російська фехтувальниця вирішила "брудно зіграти" після того як програла Ользі Харлан у чесному двобої та закликав міжнародну федерацію фехтування відновити права українки.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Анна Смирнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою".

Деталі: Очільник МЗС наголосив, що Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. При  цьому він закликав міжнародну федерацію фехтування відновити права української спортсменки та дозволити їй продовжити змагатися.

Що передувало:

  • Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої.
  • Після завершення бою вона відмовилася тиснути руку Смірновій.
  • Наразі Федерація фехтування України готує протест на дискваліфікацію Харлан за те, що вона відмовилась тиснути руку росіянці.

Теми: спортКулеба ДмитроскандалРосія
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