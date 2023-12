Кулеба порівняв "брудну" гру російської фехтувальниці з діями армії РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російська фехтувальниця вирішила "брудно зіграти" після того як програла Ользі Харлан у чесному двобої та закликав міжнародну федерацію фехтування відновити права українки.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Анна Смирнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою".

Деталі: Очільник МЗС наголосив, що Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. При цьому він закликав міжнародну федерацію фехтування відновити права української спортсменки та дозволити їй продовжити змагатися.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30