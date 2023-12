Кулеба сравнил "грязную" игру российской фехтовальщицы с действиями армии РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская фехтовальщица решила "грязно сыграть" после того как проиграла Ольге Харлан в честном поединке и призвал международную федерацию фехтования восстановить права украинки.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя".

Детали: Глава МИД подчеркнул, что Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. При этом он призвал международную федерацию фехтования восстановить права украинской спортсменки и позволить ей продолжить соревноваться.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30