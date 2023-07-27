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Кулеба сравнил "грязную" игру российской фехтовальщицы с действиями армии РФ

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июля 2023, 17:28
Кулеба сравнил грязную игру российской фехтовальщицы с действиями армии РФ
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская фехтовальщица решила "грязно сыграть" после того как проиграла Ольге Харлан в честном поединке и призвал международную федерацию фехтования восстановить права украинки.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя".

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Детали: Глава МИД подчеркнул, что Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. При этом он призвал международную федерацию фехтования восстановить права украинской спортсменки и позволить ей продолжить соревноваться.

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Что предшествовало:

  • Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянке после победы в поединке.
  • После завершения боя она отказалась пожимать руку Смирновой.
  • В настоящее время Федерация фехтования Украины готовит протест на дисквалификацию Харлан за то, что она отказалась пожимать руку россиянке.

Темы: спортКулеба ДмитрийскандалРосcия
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