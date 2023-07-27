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Зникла гуманітарка: у Львівській ОВА відреагували на закиди

Євген КізіловЧетвер, 27 липня 2023, 18:00
Зникла гуманітарка: у Львівській ОВА відреагували на закиди
максим козицький, фото з його соцмереж

Голова Львівської ОВА Максим Козицький просить правоохоронців перевірити інформацію в ЗМІ про нібито зникнення у Львові партії гуманітарної допомоги зі США. Журналісти писали, що до зникнення нібито причетна сама ОВА.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "Цього тижня львівське видання опублікувало матеріал, у якому стверджує, що у Львові зникла партія гуманітарної допомоги зі США. Зокрема тактичні аптечки IFAK. Ця інформація може свідчити про ймовірну крадіжку гуманітарної допомоги.

Однак досі залишається відкритим питання, чи потрапляли аптечки на територію України і, якщо так, то що з ними сталося. Десять тисяч аптечок не могли просто розчинитися безслідно".

Деталі: Козицький каже, що у зв’язку з цим 26 липня звернувся до керівництва Львівської обласної прокуратури та головного управління Національної поліції у Львівській області, щоб правоохоронці перевірили інформацію.

Пряма мова: "Якщо факти, які виклали журналісти, підтвердяться, то винні мають бути притягнуті до відповідальності. Усі повинні усвідомлювати наслідки своїх дій. Особливо у воєнний час".

Що передувало: 25 липня львівське видання NGL.media опублікувало розслідування про те, що у Львові зникла партія близько 10 тис. тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн, закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ.

Як з’ясували журналісти, у цій таємничій історії "виразно проступають сліди Львівської обласної військової адміністрації".

Теми: Львівгуманітарка
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