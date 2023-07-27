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Исчезнувшая гуманитарка: во Львовской ОВА отреагировали на претензии

Евгений КизиловЧетверг, 27 июля 2023, 18:00
Исчезнувшая гуманитарка: во Львовской ОВА отреагировали на претензии
максим козицкий, фото из его соцсетей

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий просит правоохранителей проверить информацию в СМИ о якобы исчезновении во Львове партии гуманитарной помощи из США. Журналисты писали, что к исчезновению якобы причастна сама ОВА.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "На этой неделе львовское издание опубликовало материал, в котором утверждает, что во Львове исчезла партия гуманитарной помощи из США. В частности, тактические аптечки IFAK. Эта информация может свидетельствовать о вероятной краже гуманитарной помощи.

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Однако до сих пор остается открытым вопрос, попадали ли аптечки на территорию Украины и, если да, то что с ними произошло. Десять тысяч аптечек не могли просто раствориться бесследно".

Детали: Козицкий говорит, что в связи с этим 26 июля обратился к руководству Львовской областной прокуратуры и главного управления Национальной полиции во Львовской области, чтобы правоохранители проверили информацию.

Прямая речь: "Если факты, которые изложили журналисты, подтвердятся, то виновные должны быть привлечены к ответственности. Все должны осознавать последствия своих действий. Особенно в военное время".

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Что предшествовало: 25 июля львовское издание NGL.media опубликовало расследование о том, что во Львове исчезла партия около 10 тыс. тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 млн грн, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ.

Как выяснили журналисты, в этой таинственной истории "отчетливо проступают следы Львовской областной военной администрации".

Темы: Львовгуманитарка
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