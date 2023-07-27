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Окупанти анонсували "навчання" військових у Феодосії та Армянську

Олена РощінаЧетвер, 27 липня 2023, 18:22

Окупаційна влада Криму планує провести військові навчання у містах Феодосія та Армянськ у п'ятницю 28 липня.

Джерело: "Крим Реалії" з посиланням на місцеву "владу"

Деталі: Феодосійська адміністрація повідомила: "28 липня з 9 до 12 години у Феодосії проходитимуть навчання. З причалів № 4 і 13 будуть стріляти з гармати та стрілецької зброї".

Про навчання російських військових також повідомив голова Армянської адміністрації Василь Теліженко, але точний час їх проведення він не вказав.

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Теліженко попросив мешканців Армянська "уникати обговорень та розміщення фотографій, відео та інформації про важливі об'єкти".

Нагадаємо: Російські загарбники закриють цивільним доступ на Арабатську стрілку з вечора 31 липня, аргументуючи це необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам", "роботою ППО" чи навчаннями військових РФ.

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Теми: Кримокупаціяанексіявійна
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