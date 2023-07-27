Окупанти закрили Арабатську стрілку для цивільних через "загрозу Криму"
Російські окупанти заборонять доступ для цивільних на Арабатську стрілку з вечора 31 липня, аргументуючи це необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.
Джерело: Кримінформ із посиланням на так зване "управління ФСБ по Криму"
Деталі: Повідомляється, що створений окупантами "оперштаб Криму" під головуванням призначеного Росією "очільника" півострова Сергія Аксьонова затвердив "рішення" про невидачу пропусків на Арабатську стрілку цивільним з 20:00 31 липня.
Потрапити на косу зможуть тільки співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" і з ліквідації надзвичайних ситуацій.
Заходи, як стверджують окупанти, запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні для "локалізації загроз безпеці населенню, військовим та іншим об'єктам", розташованим в окупованому Криму.
Що передувало:
- У листопаді минулого року українська розвідка повідомила, що колаборантів і представників окупаційної адміністрації переселяють на Арабатську стрілку.
- У грудні ЦНС повідомляв, що окупанти звезли викрадених пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешок до села Стрілкове на Арабатській стрілці.