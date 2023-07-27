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Оккупанты анонсировали "учения" военных в Феодосии и Армянске

Елена РощинаЧетверг, 27 июля 2023, 18:22

Оккупационные власти Крыма планируют провести военные учения в городах Феодосия и Армянск в пятницу 28 июля.

Источник: "Крым Реалии" со ссылкой на местные "власти"

Детали: Феодосийская администрация сообщила: "28 июля с 9 до 12 часов в Феодосии будут проходить учения. С причалов № 4 и 13 будут производиться стрельбы из пушки и стрелкового оружия".

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Об учениях российских военных также сообщил глава Армянской администрации Василий Телиженко, но точное время их проведения не указал.

Телиженко попросил жителей Армянска "избегать обсуждений и размещения фотографий, видео и информации о важных объектах".

Напомним: Российские захватчики закроют гражданским лицам доступ на Арабатскую стрелку с вечера 31 июля, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

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Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или учениями военных РФ.

Темы: Крымоккупацияаннексиявойна
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