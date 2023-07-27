Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты анонсировали "учения" военных в Феодосии и Армянске

Елена РощинаЧетверг, 27 июля 2023, 18:22

Оккупационные власти Крыма планируют провести военные учения в городах Феодосия и Армянск в пятницу 28 июля.

Источник: "Крым Реалии" со ссылкой на местные "власти"

Детали: Феодосийская администрация сообщила: "28 июля с 9 до 12 часов в Феодосии будут проходить учения. С причалов № 4 и 13 будут производиться стрельбы из пушки и стрелкового оружия".

Об учениях российских военных также сообщил глава Армянской администрации Василий Телиженко, но точное время их проведения не указал.

Реклама:

Телиженко попросил жителей Армянска "избегать обсуждений и размещения фотографий, видео и информации о важных объектах".

Напомним: Российские захватчики закроют гражданским лицам доступ на Арабатскую стрелку с вечера 31 июля, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или учениями военных РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крымоккупацияаннексиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Крым
Оккупанты задержали у "суда" в Крыму 13 крымских татар, среди них – двое журналистов
Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за "угрозы Крыму"
Зеленский посоветовал оккупантам Крыма возвращаться в РФ, пока мост еще худо-бедно работает
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: