Позбавленому депутатства Арістову вручили підозру після скандалу з Мальдівами

Правоохоронці вручили підозру колишньому народному депутату з фракції "Слуга народу" Юрію Арістову, якого позбавили мандату через відпочинок на Мальдівах.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України

Деталі: 27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України), підставою слугували матеріали розслідування ДБР та СБУ.

Працівники ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Реклама:

Дослівно ДБР: "Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному із готелів на території Мальдівської Республіки.

ДБР розслідує законність виїзду народного депутата на Мальдіви під час війни".

Деталі: СБУ додає, що зібрано доказову базу на нардепа, який поїхав відпочивати на острови в Індійському океані попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни.

ВІДЕО ДНЯ

У середині липня Арістова помітили в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон щодо терміну, мети та країни "службового відрядження".

За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно, але медичний огляд фактично не здійснювався.

До 22 липня депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Авіаквитки до Мальдівської Республіки депутат придбав заздалегідь.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Вирішується питання про обрання народному обранцю запобіжного заходу.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ й ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Цьому передувало: 27 липня Верховна Рада припинила повноваження Юрія Арістова як народного депутата від "Слуги народу".

Передісторія: