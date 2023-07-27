Лишённому депутатства Аристову вручили подозрение после скандала с Мальдивами
Правоохранители вручили подозрение бывшему народному депутату из фракции "Слуга народа" Юрию Аристову, которого лишили мандата из-за отдыха на Мальдивах.
Источник: Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины
Детали: 27 июля генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 366 УК Украины), основанием послужили материалы расследования ГБР и СБУ.
Работники ГБР установили, что народный депутат внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.
Дословно ГБР: "Это было сделано для отдыха нардепа с его семьей в одной из гостиниц на территории Мальдивской Республики.
ГБР расследует законность выезда народного депутата в Мальдивы во время войны".
Детали: СБУ добавляет, что собрана доказательная база на нардепа, который ездил отдыхать на острова в Индийском океане, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу во время войны.
В середине июля Аристов был замечен в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.
Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу относительно срока, цели и страны "служебной командировки".
По данным следствия, в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно, но медицинский осмотр фактически не осуществлялся.
До 22 июля депутат вместе с семьей – женой и детьми – находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.
Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.
Авиабилеты в Мальдивскую Республику депутат приобрел заранее.
Ведется расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Решается вопрос об избрании народному избраннику меры пресечения.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ и ГБР при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.
Этому предшествовало: 27 июля Верховная Рада прекратила полномочия Юрия Аристова как народного депутата от "Слуги народа".
Предыстория:
- 24 июля журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 48-летнего нардепа партии "Слуга народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши, Мальдивы, в середине июля.
- В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа". До избрания в Верховную Раду Аристов являлся бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов, по данным "Слідство.Інфо".
- Согласно декларации Аристова за 2020 год, доход его семьи составил чуть больше 9 миллионов гривен. Кроме того, у жены депутата – Марины Аристовой, бывшей ведущей и нынешней мотивационной ораторши – был Porsche Macan R4 II 2019 года, а сам нардеп арендовал Range Rover 2019 года. Согласно информации главного сервисного центра МВД, сейчас Аристов является владельцем Range Rover Evoque 2013 года, которого в декларации "слуги" нет.