Лишённому депутатства Аристову вручили подозрение после скандала с Мальдивами

Правоохранители вручили подозрение бывшему народному депутату из фракции "Слуга народа" Юрию Аристову, которого лишили мандата из-за отдыха на Мальдивах.

Источник: Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины

Детали: 27 июля генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 366 УК Украины), основанием послужили материалы расследования ГБР и СБУ.

Работники ГБР установили, что народный депутат внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

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Дословно ГБР: "Это было сделано для отдыха нардепа с его семьей в одной из гостиниц на территории Мальдивской Республики.

ГБР расследует законность выезда народного депутата в Мальдивы во время войны".

Детали: СБУ добавляет, что собрана доказательная база на нардепа, который ездил отдыхать на острова в Индийском океане, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу во время войны.

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В середине июля Аристов был замечен в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.

Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу относительно срока, цели и страны "служебной командировки".

По данным следствия, в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно, но медицинский осмотр фактически не осуществлялся.

До 22 июля депутат вместе с семьей – женой и детьми – находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Авиабилеты в Мальдивскую Республику депутат приобрел заранее.

Ведется расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос об избрании народному избраннику меры пресечения.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ и ГБР при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

Этому предшествовало: 27 июля Верховная Рада прекратила полномочия Юрия Аристова как народного депутата от "Слуги народа".

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