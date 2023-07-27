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Світоліна підтримала Харлан: Ми не тиснемо руки росіянам і білорусам

Євген КізіловЧетвер, 27 липня 2023, 20:58
Світоліна підтримала Харлан: Ми не тиснемо руки росіянам і білорусам
еліна світоліна, Getty Images

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна підтримала рішення фехтувальниці Ольги Харлан не тиснути руку росіянці після поєдинку.

Джерело: Світоліна в Instagram

Пряма мова: "Ми не тиснемо руки російським і білоруським спортсменам. Це наша позиція! Я закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати наше рішення!

Ми всі любимо та поважаємо Ольгу Харлан".

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Що передувало: Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої.

Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.

Теми: спортскандалРосія
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