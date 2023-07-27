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Свитолина поддержала Харлан: Мы не жмем руки россиянам и белорусам

Евгений КизиловЧетверг, 27 июля 2023, 20:58
Свитолина поддержала Харлан: Мы не жмем руки россиянам и белорусам
Элина Свитолина, Getty Images

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала решение фехтовальщицы Ольги Харлан не жать руку россиянке после поединка.

Источник: Свитолина в Instagram

Прямая речь: "Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция! Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение!

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Мы все любим и уважаем Ольгу Харлан".

 

Что предшествовало: Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянке после победы в поединке.

Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову и после завершения боя отказалась пожать ей руку.

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Темы: спортскандалРосcия
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