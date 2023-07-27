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Зеленський в Одесі оглянув собор, зруйнований ракетним ударом Росії

Четвер, 27 липня 2023, 22:46
Зеленський в Одесі оглянув собор, зруйнований ракетним ударом Росії

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину 27 липня оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленському розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан.

Нині фахівці мають визначити можливості відновлення споруди, повідомили президенту.

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Готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери.

 

Нагадаємо: Це найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році та освячений у 1808-му. У 1936 році його повністю зруйнували більшовики. Собор відбудували у 1999–2011 роках на місці зруйнованого попередника.

23 липня 2023 року через ракетну атаку Росії на цивільну інфраструктуру й історичний центр Одеси цей собор зазнав значних руйнувань. Повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.

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