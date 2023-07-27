Зеленский в Одессе осмотрел собор, разрушенный ракетным ударом России

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область 27 июля осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора, нанесенные в результате недавнего массированного российского обстрела.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленскому рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии.

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Сейчас специалисты должны определить возможности восстановления сооружения, сообщили президенту.

Готовность принять участие в восстановлении Спасо-Преображенского собора проявили иностранные партнеры.

Напомним: Это самый большой православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освящённый в 1808-м. В 1936 году его полностью разрушили большевики. Собор был построен в 1999–2011 годах на месте разрушенного предшественника.

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23 июля 2023 года из-за ракетной атаки России на гражданскую инфраструктуру и исторический центр Одессы этот собор потерпел значительные разрушения. Полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания.

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