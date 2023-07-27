Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в Одессе осмотрел собор, разрушенный ракетным ударом России

Четверг, 27 июля 2023, 22:46
Зеленский в Одессе осмотрел собор, разрушенный ракетным ударом России

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область 27 июля осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора, нанесенные в результате недавнего массированного российского обстрела.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленскому рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии.

Реклама:

Сейчас специалисты должны определить возможности восстановления сооружения, сообщили президенту.

 

Готовность принять участие в восстановлении Спасо-Преображенского собора проявили иностранные партнеры.

 

Напомним: Это самый большой православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освящённый в 1808-м. В 1936 году его полностью разрушили большевики. Собор был построен в 1999–2011 годах на месте разрушенного предшественника.

ВИДЕО ДНЯ

23 июля 2023 года из-за ракетной атаки России на гражданскую инфраструктуру и исторический центр Одессы этот собор потерпел значительные разрушения. Полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания.

Знать больше: Дважды страдал от окупантов: что известно о Спасо-Преображенском соборе в Одессе, разрушенном россиянами

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: