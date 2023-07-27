Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский в Одессе осмотрел собор, разрушенный ракетным ударом России

Четверг, 27 июля 2023, 22:46
Зеленский в Одессе осмотрел собор, разрушенный ракетным ударом России

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область 27 июля осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора, нанесенные в результате недавнего массированного российского обстрела.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленскому рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии.

Сейчас специалисты должны определить возможности восстановления сооружения, сообщили президенту.

Реклама:
 

Готовность принять участие в восстановлении Спасо-Преображенского собора проявили иностранные партнеры.

 

Напомним: Это самый большой православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освящённый в 1808-м. В 1936 году его полностью разрушили большевики. Собор был построен в 1999–2011 годах на месте разрушенного предшественника.

23 июля 2023 года из-за ракетной атаки России на гражданскую инфраструктуру и исторический центр Одессы этот собор потерпел значительные разрушения. Полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Дважды страдал от окупантов: что известно о Спасо-Преображенском соборе в Одессе, разрушенном россиянами

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: