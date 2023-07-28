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Окупанти обстріляли Новоосинове на Харківщині: 5 постраждалих

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 00:27
Окупанти обстріляли Новоосинове на Харківщині: 5 постраждалих
Ілюстративне фото з сайту KHARKIV Today

Російські загарбники ввечері 27 липня обстріляли населений пункт Новоосинове у Куп’янському районі Харківської області, 5 цивільних осіб отримали поранення, окупанти влучили у житловий будинок.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району. Близько 21:15 внаслідок обстрілу с. Новоосинове постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків.

Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці".

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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що росіяни влучили у приватний житловий будинок, деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо: Російські війська ввечері 27 липня завдали удару по місту Запоріжжя, інформація про постраждалих не надходила.

Теми: Харківська областьобстріл
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