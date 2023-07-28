Оккупанты обстреляли Новоосиново на Харьковщине: 5 пострадавших

Российские захватчики вечером 27 июля обстреляли населенный пункт Новоосиново в Купянском районе Харьковской области, 5 гражданских лиц получили ранения, оккупанты попали в жилой дом.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району. Около 21:15 в результате обстрела с. Новоосиново пострадали 5 гражданских: 3 женщины и 2 мужчин.

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Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте".

Детали: Глава ОВА также сообщил, что россияне попали в частный жилой дом, детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители.

Напомним: Российские войска вечером 27 июля нанесли удар по городу Запорожье, информация о пострадавших не поступала.