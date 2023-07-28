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Окупанти кидають у бій мобілізованих без бойової підготовки – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 07:23
Окупанти кидають у бій мобілізованих без бойової підготовки – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО GETTY IMAGES

Російські загарбники відправляють на лінію зіткнення новоприбулих з РФ мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли бойову підготовку.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки.

Так, у населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ з території РФ прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців.

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Коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення".

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області загарбники посили репресії проти працівників ЗАЕС.

Теми: ГенштабРосіявійна
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