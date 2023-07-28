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Оккупанты бросают в бой мобилизованных без боевой подготовки – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 07:23
Оккупанты бросают в бой мобилизованных без боевой подготовки – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Российские захватчики отправляют на линию соприкосновения новоприбывших из РФ мобилизованных военнослужащих, которые не прошли боевую подготовку.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки.

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Так, в населенном пункте Роговое Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории РФ прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.

Когда им была выдана экипировка и оружие, российское командование проинформировало новоприбывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии соприкосновения".

Напомним: Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области захватчики усилили репрессии против работников ЗАЭС.

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Темы: ГенштабРосcиявойна
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