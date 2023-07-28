Британська розвідка: Зрив Росією "зернової угоди" підвищить ціни і погіршить ситуацію в Африці

Розвідка Великої Британії попереджає, що зрив Росією "зернової угоди" і блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 28 липня

Деталі: У відомстві нагадують, що напередодні у російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція Росія-Африка, в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як на попередній такій зустрічі їх було 43.

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Захід відбувся через десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

У розвідці нагадали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

Дослівно: "Окрім прямого порушення поставок, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки".

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Що передувало: Британська розвідка повідомляла, що після зриву "зернової угоди" РФ може готуватися до перехоплення торгових суден у Чорному морі.

Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.