Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Зрив Росією "зернової угоди" підвищить ціни і погіршить ситуацію в Африці

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 09:20
Британська розвідка: Зрив Росією зернової угоди підвищить ціни і погіршить ситуацію в Африці
«Зернова угода». Ілюстративне фото Getty Images

Розвідка Великої Британії попереджає, що зрив Росією "зернової угоди" і блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 28 липня

Деталі: У відомстві нагадують, що напередодні у російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція Росія-Африка, в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як на попередній такій зустрічі їх було 43.

Захід відбувся через десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Реклама:

У розвідці нагадали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

Дослівно: "Окрім прямого порушення поставок, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки".

Що передувало: Британська розвідка повідомляла, що після зриву "зернової угоди" РФ може готуватися до перехоплення торгових суден у Чорному морі.

ВІДЕО ДНЯ

Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Теми: зерноціниАфрикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
зерно
У Держдепі відповіли на обіцянки Путіна надати безкоштовне зерно країнам Африки
США не обговорюють супровід суден з українським зерном – Білий дім
В Євросоюзу наразі немає коштів на транзит зерна з України – ЗМІ
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: