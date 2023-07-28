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Британская разведка: Срыв Россией "зерновой сделки" повысит цены и ухудшит ситуацию в Африке

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 09:20
Британская разведка: Срыв Россией зерновой сделки повысит цены и ухудшит ситуацию в Африке
"Зерновая сделка". Иллюстративное фото Getty Images

Разведка Великобритании предупреждает, что срыв Россией "зерновой сделки" и блокада Черного моря ухудшат ситуацию с продовольствием в Африке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 28 июля

Детали: В ведомстве напоминают, что накануне в российском Санкт-Петербурге состоялась конференция Россия-Африка, в которой приняли участие 17 глав африканских государств, в то время как на предыдущей такой встрече их было 43.

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Мероприятие состоялось через десять дней после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

В разведке напомнили, что эта инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая необходимыми продуктами питания такие страны, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.

Дословно: "Кроме прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также приводит к росту цен на зерно. Последствия войны в Украине почти наверняка ухудшат продовольственную ситуацию в Африке как минимум на следующие два года".

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Что предшествовало: Британская разведка сообщала, что после срыва "зерновой сделки" РФ может готовиться к перехвату торговых судов в Черном море.

Украина вынуждена экспортировать агропродукцию сухопутным и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Темы: зерноценыАфрикавойна
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