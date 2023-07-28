13-та колона "вагнерівців" прибула в Білорусь

У Білорусь заїхала 13-та колона російських найманців "ПВК Вагнер" і понад 80 машин.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларсукі Гаюн"

Деталі: За даними білоруських аналітиків, трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів рухається 13-та колона найманців "ПВК Вагнер", яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки.

У колоні присутні бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"), бензовози, ПАЗ, автобуси, КАМАЗи тентовані та бортові, фури та "Урали", пікапи та легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором і "буханки".

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Зазначається, що деякі бронеавтомобілі рухаються зі зміненою задньою частиною - у вигляді КУНГу, на який нанесено хрест, як санітарна машина. Також у колоні був помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням кольорів "лукашистів" і їхнім гербом, повідомляє "Гаюн".

Машини рухаються на російських номерах і - незаконного збройного формування "ЛНР" у супроводі ДАІ РБ.

Оновлено: Пізніше "Гаюн" уточнив, що один із БТР "Чекан" був з українськими номерами.

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У соцмережах з'явилося фото одного з бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"). На ньому нанесено символ "Z" у колі, машина рухалася на номерах так званої "ЛНР", але на даху був закріплений ще один автомобільний номер. Якщо придивитися, то видно, що це саме український автомобільний номер зразка 1994-2004 рр.

Номерний знак висів догори дриґом, а прапор знаходився не в правій, а в лівій частині. За даними моніторників, реєстраційний номер на БТР "Чекан" був - 008-57 АО, а регіон 13 (Луганська область). Зрозуміло, що цей номер не належить цьому бронеавтомобілю. Швидше, він для найманців, як "трофей".

Нагадаємо: У Державній прикордонній службі України зазначили, що Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місцерозташування в РБ наразі не становлять загрози для України.

За даними ДПСУ, наразі "вагнерівців" на території Білорусі трохи більше 5 тисяч і вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною.