13-я колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь

В Беларусь заехала 13-я колонна российских наемников "ЧВК Вагнер" и больше 80 машин.

Источник: мониторинговый проект "Беларсукі Гаюн"

Детали: По данным белорусских аналитиков, по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей движется 13-я колонна наёмников "ЧВК Вагнер", которая насчитывает как минимум 80 единиц автомобильной техники.

В колонне присутствуют бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"), бензовозы, ПАЗ, автобусы, КамАЗы тентованные и бортовые, фуры и "Уралы", пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и "буханки".

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Отмечается, что некоторые бронеавтомобили движутся с изменённой задней частью — в виде КУНГа, на который нанесён крест, как санитарная машина. Также в колонне был замечен серый автобус с красно-зелёным сочетанием цветов "лукашистов" и их гербом, сообщает "Гаюн".

Машины движутся на российских номерах и – незаконного вооруженного формирования "ЛНР" в сопровождении ГАИ РБ.

Обновлено: Позже "Гаюн" уточнил, что один из БТР "Чекан" был с украинскими номерами

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В соцсетях появилось фото одного из бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"). На нем нанесен символ "Z" в кругу, машина двигалась на номерах так называемой "ЛНР", но на крыше был закреплён ещё один автомобильный номер.

Если присмотреться, то видно, что это именно украинский автомобильный номер образца 1994-2004 гг.

Номерной знак висел вверх ногами, а флаг находился не в правой, а в левой части. По данным мониторщиков, регистрационный номер на БТР "Чекан" был — 008-57 АО, а регион 13 (Луганская область). Понятно, что этот номер не принадлежит данному бронеавтомобилю. Скорее, он для наёмников, как "трофей".

Напомним: В Государственной пограничной службе Украины отметили, что Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для нагнетания ситуации, их же количество и месторасположение в РБ пока не представляют угрозы для Украины.

По данным ГПСУ, сейчас "вагнеровцев" на территории Беларуси чуть более 5 тысяч и они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной.