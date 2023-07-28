Ворог у п'ятницю значно знизив активність авіації – Повітряні сили

У п'ятницю 28 липня Росія знизила активність своєї авіації поблизу українських кордонів і на лінії бойового зіткнення.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ніч минула порівняно спокійно. Сьогодні в нас відзначається День державності. Наразі активінсть ворожої авіації – вкрай низька. Зазвичай 20-30 ворожих цілей на карті ми спостерігаємо, а зараз це буквально кілька літаків (два-три), до яких доєднався Ту-22м3 з Шайковки.

Навіть безпілотників зараз фактично не спостерігається на лінії бойового зіткнення. Таке от затишшя".

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