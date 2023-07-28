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Враг в пятницу значительно снизил активность авиации – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 13:04
Враг в пятницу значительно снизил активность авиации – Воздушные силы
фото: 16-я отдельная бригада армейской авиации "Броды"

В пятницу 28 июля Россия снизила активность своей авиации вблизи украинских границ и на линии боевого соприкосновения.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ночь прошла сравнительно спокойно. Сегодня у нас отмечается День государственности. Сейчас активность вражеской авиации - крайне низкая. Обычно 20-30 вражеских целей на карте мы наблюдаем, а сейчас это буквально несколько самолетов (два-три), к которым присоединился Ту-22м3 с Шайковки.

Даже беспилотников сейчас фактически не наблюдается на линии боевого соприкосновения. Такое вот затишье".

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Темы: войнаВоздушные силы ВСУ
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