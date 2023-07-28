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Українці на ЗАЕС відмовилися переводити енергоблок в "гарячий стан" за наказом окупантів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 13:25
Українці на ЗАЕС відмовилися переводити енергоблок в гарячий стан за наказом окупантів
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Усі українці на окупованій Запорізькій АЕС відмовилися виконувати російський наказ щодо переведення енергоблоку в "гарячий стан", який суперечить правилам ядерної та радіаційної безпеки.

Джерело: голови Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу в Military media center

Пряма мова: "Вони всі без винятку (українці на ЗАЕС - ред.) відмовилися виконувати протиправний наказ окупаційної адміністрації, і це зробив інший персонал, який Росатом, фейкова ця організація, якимось чином залучила на ЗАЕС".

Деталі: За його словами, до переведення енергоблоку №4 в стан "гарячий зупин" українські спеціалісти не мають відношення.

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Коріков підкреслив, що український персонал, який відмовився співпрацювати з окупантами, постійно зазнає тиску. Росіяни також вдаються до тиску на родини українців, які працюють на ЗАЕС.

Він додав, що перебування енергоблока №4 в "гарячому стані" суперечить вимогам ліцензії, базовим стандартам МАГАТЕ і "не має нічого спільного з дотриманням ядерної та радіаційної безпеки". 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 липня стало відомо, що російські окупанти Запорізької АЕС перевели енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.

Теми: ЗАЕСокупаціяАЕС
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