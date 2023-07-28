Украинцы на ЗАЭС отказались переводить энергоблок в "горячее состояние", несмотря на приказ оккупантов

Все украинцы на оккупированной Запорожской АЭС отказались выполнять российский приказ о переводе энергоблока в "горячее состояние", который противоречит правилам ядерной и радиационной безопасности.

Источник: председатель Госатомрегулирования Олег Кориков на брифинге в Military media center

Прямая речь: "Они все без исключения (украинцы на ЗАЭС - ред.) отказались выполнять противоправный приказ оккупационной администрации, и это сделал другой персонал, который Росатом, фейковая эта организация, каким-то образом привлекла на ЗАЭС".

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Детали: По его словам, к выводу энергоблока №4 в состояние "горячей остановки" украинские специалисты не имеют отношения.

Кориков подчеркнул, что украинский персонал, который отказался сотрудничать с оккупантами, постоянно подвергается давлению. Россияне также прибегают к давлению на семьи украинцев, которые работают на ЗАЭС.

Кориков добавил, что пребывание энергоблока №4 в "горячем состоянии" противоречит требованиям лицензии, базовым стандартам МАГАТЭ и "не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности".

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