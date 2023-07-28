Украинцы на ЗАЭС отказались переводить энергоблок в "горячее состояние", несмотря на приказ оккупантов
Все украинцы на оккупированной Запорожской АЭС отказались выполнять российский приказ о переводе энергоблока в "горячее состояние", который противоречит правилам ядерной и радиационной безопасности.
Источник: председатель Госатомрегулирования Олег Кориков на брифинге в Military media center
Прямая речь: "Они все без исключения (украинцы на ЗАЭС - ред.) отказались выполнять противоправный приказ оккупационной администрации, и это сделал другой персонал, который Росатом, фейковая эта организация, каким-то образом привлекла на ЗАЭС".
Детали: По его словам, к выводу энергоблока №4 в состояние "горячей остановки" украинские специалисты не имеют отношения.
Кориков подчеркнул, что украинский персонал, который отказался сотрудничать с оккупантами, постоянно подвергается давлению. Россияне также прибегают к давлению на семьи украинцев, которые работают на ЗАЭС.
Кориков добавил, что пребывание энергоблока №4 в "горячем состоянии" противоречит требованиям лицензии, базовым стандартам МАГАТЭ и "не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности".
Предыстория:
- Российские оккупанты Запорожской АЭС перевели энергоблок станции в режим "горячей остановки", что создает риски в ядерной и радиационной безопасности.