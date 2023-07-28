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Украинцы на ЗАЭС отказались переводить энергоблок в "горячее состояние", несмотря на приказ оккупантов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 июля 2023, 13:25
Украинцы на ЗАЭС отказались переводить энергоблок в горячее состояние, несмотря на приказ оккупантов
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Все украинцы на оккупированной Запорожской АЭС отказались выполнять российский приказ о переводе энергоблока в "горячее состояние", который противоречит правилам ядерной и радиационной безопасности.

Источник: председатель Госатомрегулирования Олег Кориков на брифинге в Military media center

Прямая речь: "Они все без исключения (украинцы на ЗАЭС - ред.) отказались выполнять противоправный приказ оккупационной администрации, и это сделал другой персонал, который Росатом, фейковая эта организация, каким-то образом привлекла на ЗАЭС".

Детали: По его словам, к выводу энергоблока №4 в состояние "горячей остановки" украинские специалисты не имеют отношения.

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Кориков подчеркнул, что украинский персонал, который отказался сотрудничать с оккупантами, постоянно подвергается давлению. Россияне также прибегают к давлению на семьи украинцев, которые работают на ЗАЭС.

Кориков добавил, что пребывание энергоблока №4 в "горячем состоянии" противоречит требованиям лицензии, базовым стандартам МАГАТЭ и "не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности". 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты Запорожской АЭС перевели энергоблок станции в режим "горячей остановки", что создает риски в ядерной и радиационной безопасности.

Темы: ЗАЭСоккупацияАЭС
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