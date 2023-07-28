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Верховна Рада закрила засідання: тривога співпала з браком голосів

Олена РощінаП'ятниця, 28 липня 2023, 13:30
Верховна Рада закрила засідання: тривога співпала з браком голосів
Верховна Рада, фото Getty Images

Верховна Рада закрила своє п’ятничне засідання через коротку повітряну тривогу, зупинившись на законопроєкті про Антимонопольний комітет.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко

Пряма мова Железняка: "№5431 – посилення ролі Антимонопольного комітету (на який очевидно не було голосів) – почалася повітряна тривога… На цей та наступний тиждень засідання (парламенту – ред.) не буде більше".

Деталі: Железняк додав, що повітряна тривога на 10 хвилин "дивним чином співпала з відсутністю голосів на законопроект про АМКУ сьогодні №5431".

Ірина Геращенко зазначила, що "повітряна тривога, а насправді відсутність голосів за законопроєкт про Антимонопольний комітет завершила сьогодні засідання Верховної Ради України".

Геращенко зазначила, що закон про Антимонопольний комітет є одним із 7 пунктів, необхідних для початку переговорів про вступ України в ЄС, але не в тому вигляді, в якому монобільшість намагається "пропхнути" цей законопроєкт, аби зробити з АМКУ "репресивний орган" проти бізнесу. 

За словами Геращенко, 28 липня нардепи встигли ухвалити декілька законопроєктів, зокрема спростили митні правила для ввезення тепловізорів. 

Теми: Верховна РадаАнтимонопольний комітетповітряна тривога
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