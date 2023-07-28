Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховна Рада закрила засідання: тривога співпала з браком голосів

Олена РощінаП'ятниця, 28 липня 2023, 13:30
Верховна Рада закрила засідання: тривога співпала з браком голосів
Верховна Рада, фото Getty Images

Верховна Рада закрила своє п’ятничне засідання через коротку повітряну тривогу, зупинившись на законопроєкті про Антимонопольний комітет.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко

Пряма мова Железняка: "№5431 – посилення ролі Антимонопольного комітету (на який очевидно не було голосів) – почалася повітряна тривога… На цей та наступний тиждень засідання (парламенту – ред.) не буде більше".

Деталі: Железняк додав, що повітряна тривога на 10 хвилин "дивним чином співпала з відсутністю голосів на законопроект про АМКУ сьогодні №5431".

Реклама:

Ірина Геращенко зазначила, що "повітряна тривога, а насправді відсутність голосів за законопроєкт про Антимонопольний комітет завершила сьогодні засідання Верховної Ради України".

Геращенко зазначила, що закон про Антимонопольний комітет є одним із 7 пунктів, необхідних для початку переговорів про вступ України в ЄС, але не в тому вигляді, в якому монобільшість намагається "пропхнути" цей законопроєкт, аби зробити з АМКУ "репресивний орган" проти бізнесу. 

За словами Геращенко, 28 липня нардепи встигли ухвалити декілька законопроєктів, зокрема спростили митні правила для ввезення тепловізорів. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Верховна РадаАнтимонопольний комітетповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Верховна Рада
"Слуга" Кривошеєв написав заяву про вихід з партії: не влаштовує кадрова політика
Зеленський про "відпочинок від держави" й Арістова: Мінус нардеп, справедливо
Позбавленому депутатства Арістову вручили підозру після скандалу з Мальдівами
Останні новини
12:43
У Польщі затримали російського шпигуна
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
Усі новини...
Реклама: