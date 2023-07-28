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Верховная Рада закрыла заседание: тревога совпала с нехваткой голосов

Елена РощинаПятница, 28 июля 2023, 13:30
Верховная Рада закрыла заседание: тревога совпала с нехваткой голосов
Верховная Рада, фото Getty Images

Верховная Рада закрыла свое пятничное заседание из-за короткой воздушной тревоги, остановившись на законопроекте об Антимонопольном комитете.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко

Прямая речь Железняка: "№5431 – усиление роли Антимонопольного комитета (на который очевидно не было голосов) – началась воздушная тревога… На эту и следующую неделю заседания (парламента – ред.) не будет больше".

Детали: Железняк добавил, что воздушная тревога на 10 минут "странным образом совпала с отсутствием голосов по законопроекту об АМКУ сегодня №5431".

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Ирина Геращенко отметила, что "воздушная тревога, а на самом деле отсутствие голосов за законопроект об Антимонопольном комитете завершило сегодня заседание Верховной Рады Украины".

Геращенко отметила, что закон об Антимонопольном комитете является одним из 7 пунктов, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, но не в том виде, в котором монобольшинство пытается "протолкнуть" этот законопроект, чтобы сделать из АМКУ "репрессивный орган" против бизнеса.

По словам Геращенко, 28 июля нардепы успели принять несколько законопроектов, в частности, упростили таможенные правила для ввоза тепловизоров.

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Темы: Верховная РадаАнтимонопольный комитетвоздушная тревога
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