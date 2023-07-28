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Путін розповів африканцям "байку", що переговорів немає через Україну та НАТО

Олена РощінаП'ятниця, 28 липня 2023, 14:56
Путін розповів африканцям байку, що переговорів немає через Україну та НАТО
Володимир Путін, скриншот із відео Кремля у Telegram

Російський диктатор Володимир Путін на форумі Росія – Африка у Санкт-Петербурзі заявив, що він нібито готовий до переговорів для завершення війни, але з ним не хочуть говорити Україна, США та НАТО.

Джерело: "РИА Новости" та інші російські пропагандистські медіа

Пряма мова Путіна: "Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО, а вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію.

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Та й сама Україна, точніше, сьогоднішній український режим, відмовляється від переговорів. Офіційно про це заявили – і президент України ухвалив декрет із цього питання, який забороняє вести переговори.

Ми готові до цих переговорів. Але ж ми не можемо нав'язувати ці переговори. Потрібно вести діалог і з того боку".

Форум Росія - Африка в Санкт-Петербурзі
Форум Росія - Африка в Санкт-Петербурзі
Скриншот із відео Кремля (Telegram)

Нагадаємо: Під переговорами Путін має на увазі те, що Київ та його союзники змиряться із захопленням української території на сході та півдні та погодяться з ключовими вимогами РФ, як-от відмова від вступу України до НАТО. Сам Путін готовності до поступок не демонструє. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський наполягає, що для початку переговорів Росія має вивести усі свої війська з української території.

Ані Київ, ані його союзники не вірять, що Росія не спробує і надалі захоплювати території після досягнення будь-яких домовленостей.

Росія у 2014 році окупувала частину території України та розпочала гібридну війну, а у 2022 році здійснила повномасштабне вторгнення та захоплення нових територій.

Теми: ПутінРосіявійнаУкраїна
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