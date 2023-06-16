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Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Євген КізіловП'ятниця, 16 червня 2023, 19:59
Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ
Зеленський та президент ПАР Сиріл Рамафоса, Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з Росією можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій.

Джерело: Зеленський на прес-конференції в Києві у п'ятницю після переговорів із делегацією лідерів країн Африканського Союзу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі - допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, - це означає заморозити війну, заморозити біль і страждання…

Росія довго намагалася обдурити всіх із "Мінськом". Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже - реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі".

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Деталі: За словами Зеленського, він також "представив учасникам зустрічі результати наших зусиль у рамках двох експортних ініціатив - Чорноморської зернової та гуманітарної ініціативи "Зерно з України". Ми реально допомагаємо світу і саме багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці".

Пряма мова: "Постачання продовольства має бути надійно гарантоване і право кожної людини на їжу має бути забезпечене припиненням будь-яких спроб таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду і соціальної нестабільності для шантажу народу. Звернувся до учасників зустрічі з пропозицією надати своє бачення того, як ми разом можемо ще більше зробити для продовольчої безпеки та створення зернових хабів".

Деталі: Зеленський також зауважив, що "Україна готова значно розширити освітні програми для студентів, зокрема в країнах Африканського континенту. Але, звісно, перш за все ми маємо відновити повну силу Статуту ООН. Принципи Статуту ООН. І припинити цю жорстоку російську агресію і звільнити нашу землю, наших людей від російського зла".

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Що передувало: 16 червня в Україну прибула делегація з Африки, до якої увійшли президенти Південно-Африканської Республіки, Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем’єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди.

Вони хочуть виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення поставок на  свій континент зерна і добрив із цих двох країн.

Теми: ЗеленськийАфрикаРосіяпереговори
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