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Путин рассказал африканцам "байку", что переговоров нет из-за Украины и НАТО

Елена РощинаПятница, 28 июля 2023, 14:56
Путин рассказал африканцам байку, что переговоров нет из-за Украины и НАТО
Владимир Путин, скриншот с видео Кремля в Telegram

Российский диктатор Владимир Путин на форуме Россия – Африка в Санкт-Петербурге заявил, что он якобы готов к переговорам для завершения войны, но с ним не хотят говорить Украина, США и НАТО.

Источник: "РИА Новости" и другие российские пропагандистские медиа 

Прямая речь Путина: "Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию

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Да и сама Украина, точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили – и президент Украины принял декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры.

Мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Нужно вести диалог и с той стороной".

Форум Россия – Африка в Санкт-Петербурге
Форум Россия – Африка в Санкт-Петербурге
Скриншот с видео Кремля (Telegram)

Напомним: Под переговорами Путин имеет в виду то, что Киев и его союзники смирятся с захватом украинской территории на востоке и юге и согласятся с ключевыми требования РФ, как то отказ от вступления Украины в НАТО. Сам Путин готовности к уступкам не демонстрирует.

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Президент Владимир Зеленский настаивает, что для начала переговоров Россия должна вывести все свои войска с украинской территории. 

Ни Киев, ни его союзники не верят, что Россия не попытается и дальше захватывать территории после достижения каких-либо договоренностей.

Россия в 2014 году оккупировала часть территории Украины и начала гибридную войну, а в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение и захват новых территорий.

Темы: ПутинРосcиявойнаУкраина
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