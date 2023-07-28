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Неподалік від Таганрога прилетіла ще одна ракета – губернатор

Євген КізіловП'ятниця, 28 липня 2023, 17:59
Неподалік від Таганрога прилетіла ще одна ракета – губернатор
Азовський район відмічено червоним пунктиром

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомляє, що в Азовському районі Ростовської області протиповітряна оборона збила ракету.

Джерело: Голубєв у Telegram

Пряма мова: "Зафіксовано ураження системами ППО другої ракети - цього разу в Азовському районі. Наслідки уточнюються".

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Деталі: Міністерство оборони РФ теж написало про збиту системою ППО другу ракету. Стверджують, що це сталося в районі міста Азов.

Кажуть, що уламки "збитої української ракети" впали в безлюдній місцевості.

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Що передувало: Перша ракета, згідно з повідомленнями російської влади та ЗМІ, прилетіла в центр Таганрога Ростовської області, який розташований відносно недалеко від Азовського району.

Пролунав потужний вибух. Пошкоджено кілька будівель.

Міністерство оборони Росії стверджує, що це справа рук Збройних сил України і що російські засоби ППО перехопили ракету в повітрі, а на територію Таганрога впали тільки уламки.

ЗМІ пишуть, що місце "прильоту" в Таганрозі розташоване приблизно за 10 км від військової авіабази.

Теми: Росіяобстріл
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