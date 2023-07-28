Неподалік від Таганрога прилетіла ще одна ракета – губернатор
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомляє, що в Азовському районі Ростовської області протиповітряна оборона збила ракету.
Джерело: Голубєв у Telegram
Пряма мова: "Зафіксовано ураження системами ППО другої ракети - цього разу в Азовському районі. Наслідки уточнюються".
Деталі: Міністерство оборони РФ теж написало про збиту системою ППО другу ракету. Стверджують, що це сталося в районі міста Азов.
Кажуть, що уламки "збитої української ракети" впали в безлюдній місцевості.
Що передувало: Перша ракета, згідно з повідомленнями російської влади та ЗМІ, прилетіла в центр Таганрога Ростовської області, який розташований відносно недалеко від Азовського району.
Пролунав потужний вибух. Пошкоджено кілька будівель.
Міністерство оборони Росії стверджує, що це справа рук Збройних сил України і що російські засоби ППО перехопили ракету в повітрі, а на територію Таганрога впали тільки уламки.
ЗМІ пишуть, що місце "прильоту" в Таганрозі розташоване приблизно за 10 км від військової авіабази.