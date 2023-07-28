Недалеко от Таганрога прилетела еще одна ракета – губернатор

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает, что в Азовском районе Ростовской области противовоздушная оборона сбила ракету.

Источник: Голубев в Telegram

Прямая речь: "Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются".

Детали: Министерство обороны РФ тоже написало про сбитую системой ПВО вторую ракету. Утверждают, что это случилось в районе города Азов.

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Говорят, что обломки "сбитой украинской ракеты" упали в безлюдной местности.

Что предшествовало: Первая ракета, согласно сообщениям российских властей и СМИ, прилетела в центр Таганрога Ростовской области, который расположен относительно недалеко от Азовского района.

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Раздался мощный взрыв. Повреждено несколько зданий.

Министерство обороны России утверждает, что это дело рук Вооруженных сил Украины и что российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, а на территорию Таганрога упали только обломки.

СМИ пишут, что место "прилета" в Таганроге находится примерно в 10 км от военной авиабазы.