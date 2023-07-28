В окупованому Донецьку прилетіло в будівлю "МВС" терористів – Андрющенко
П'ятниця, 28 липня 2023, 19:58
Російські пропагандисти повідомляють про влучання в окупованому Донецьку в будівлю терористичного "МВС ДНР".
Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пропагандистські Telegram-канали
Деталі: Андрющенко публікує відео, що в Донецьку прилетіло у будівлу так званого "МВС ДНР".
Також він публікує відео про вибухи в російському Ростові та Таганрозі.
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Пропагандисти "РИА Новости" заявили, про приліт по району площі Дзержинського в центрі окупованого Донецька. Окупанти ставерджують, що у зоні ураження опинилися "сквер і низка магазинів" та не згадують про будівлю так званого "МВС".
Вони повідомляють, що обійшлося без постраждалих.
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