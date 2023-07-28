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В окупованому Донецьку прилетіло в будівлю "МВС" терористів – Андрющенко

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 липня 2023, 19:58
В окупованому Донецьку прилетіло в будівлю МВС терористів – Андрющенко
фото з Telegram Андрющенка

Російські пропагандисти повідомляють про влучання в окупованому Донецьку в будівлю терористичного "МВС ДНР". 

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пропагандистські Telegram-канали

Деталі: Андрющенко публікує відео, що в Донецьку прилетіло у будівлу так званого "МВС ДНР".

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Також він публікує відео про вибухи в російському Ростові та Таганрозі. 

Пропагандисти "РИА Новости" заявили, про приліт по району площі Дзержинського в центрі окупованого Донецька. Окупанти ставерджують, що у зоні ураження опинилися "сквер і низка магазинів" та не згадують про будівлю так званого "МВС".

Вони повідомляють, що обійшлося без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 28 липня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що в Азовському районі Ростовської області протиповітряна оборона збила ракету.
  • Місцеві також публікують кадри зі стовпом чорного диму у Таганрозі.

Теми: Донецьквибухвійна
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