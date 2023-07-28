В оккупированном Донецке прилетело в здание "МВД" террористов – Андрющенко
Пятница, 28 июля 2023, 19:58
Российские пропагандисты сообщают о попадании в оккупированном Донецке в здание террористического "МВД ДНР".
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандистские Telegram-каналы
Детали: Андрющенко публикует видео, что в Донецке прилетело в здание так называемого "МВД ДНР".
Также он публикует видео о взрывах в российском Ростове и Таганроге.
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Пропагандисты "РИА Новости" заявили, о прилете по району площади Дзержинского в центре оккупированного Донецка. Оккупанты утверждают, что в зоне поражения оказались "сквер и ряд магазинов" и не упоминают о здании так называемого "МВД".
Они сообщают, что обошлось без пострадавших.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Азовском районе Ростовской области противовоздушная оборона сбила ракету.
- Местные также публикуют кадры со столбом черного дыма из Таганрога.