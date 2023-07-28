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В оккупированном Донецке прилетело в здание "МВД" террористов – Андрющенко

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 19:58
В оккупированном Донецке прилетело в здание МВД террористов – Андрющенко
фото из Telegram Андрющенко

Российские пропагандисты сообщают о попадании в оккупированном Донецке в здание террористического "МВД ДНР".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандистские Telegram-каналы

Детали: Андрющенко публикует видео, что в Донецке прилетело в здание так называемого "МВД ДНР".

Также он публикует видео о взрывах в российском Ростове и Таганроге.

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Пропагандисты "РИА Новости" заявили, о прилете по району площади Дзержинского в центре оккупированного Донецка. Оккупанты утверждают, что в зоне поражения оказались "сквер и ряд магазинов" и не упоминают о здании так называемого "МВД".

Они сообщают, что обошлось без пострадавших.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Азовском районе Ростовской области противовоздушная оборона сбила ракету.
  • Местные также публикуют кадры со столбом черного дыма из Таганрога.

Темы: Донецквзрыввойна
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