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Еще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

Евгений КизиловПятница, 28 июля 2023, 21:50
Еще одного слугу нашли за границей: на острове в Средиземном море
Нардеп Андрей Холодов. Фото: facebook-страница политика

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов уже полгода находится за пределами Украины. Говорят, живет на Кипре.

Источник: расследование проекта "Схемы" издания "Радио Свобода"

Детали: Как выяснили журналисты, Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседания Верховной Рады и не голосует.

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По данным источников "Схем" с доступом к базе пересечения границы, последний раз Холодов был в Украине 21 января. В 10 утра того дня он выехал через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области в Румынию на автомобиле Mercedes GLS 450.

Всего с начала полномасштабного вторжения Андрей Холодов 12 раз выезжал из Украины.

 

По данным "Схем", сейчас нардеп находится с семьей на Кипре, где у него семейное имение.

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Согласно данным источников, по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также в мае и июле 2023-го года Холодов находился на этом острове. Именно там "Схемы" ранее нашли в собственности семьи Холодовых имение - вблизи побережья в городе Лимасол.

 
Семейное имение депутата Холодова на Кипре

Также журналисты выяснили, что за рубежом семья Холодова развивает бизнес. В конце декабря 2022 года жена нардепа Екатерина Шаховская приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

По информации журналистов, Шаховская позиционирует себя как дизайнер одежды и является кумой Оксаны Марченко - жены кума Путина Виктора Медведчука.

В Вене расположен и салон свадебных и вечерних платьев, который также принадлежит жене Холодова.

Андрей Холодов на неоднократные звонки и сообщения журналистов не ответил. "Схемы" также отправили письмо с вопросами на почту депутата.

Что предшествовало: Еще в марте 2022 года "Украинская правда" писала о том, что нардеп Холодов вместе с женой выехал из Украины, а в партии это объяснили гуманитарной миссией.

В середине июля зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, который находится на частном острове на Мальдивах.

Темы: Слуга народаграницаКипр
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