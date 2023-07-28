Внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже 9 постраждалих – ОВА

Дев'ятеро людей було травмовано внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Джерело: глава ОВА Сергій Лисак, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Лисака: "Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма (контузія - ред). Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат.

Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома".

Деталі: Раніше Клименко повідомив, що серед постраждалих - четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Їм була надана медична допомога без госпіталізації.

Нагадаємо: Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

За інформацією "Української правди", окупанти пошкодили новий ЖК в центрі міста, де багато квартир все ще були незаселеними. Джерела УП також повідомили, що будівля СБУ давно пустує.