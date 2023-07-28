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В результате удара по многоэтажке в Днепре уже 9 пострадавших – ОВА

Евгений Кизилов, Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 23:37
В результате удара по многоэтажке в Днепре уже 9 пострадавших – ОВА
фото с места происшествия, источник: офис омбудсмена

Девять человек были травмированы в результате российского удара по многоэтажке в Днепре.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Лысака: "Из-за ракетного удара по Днепру на сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей - 14 и 17 лет. У них акубаротравма (контузия - ред). Такой же диагноз у двух 20-летних девушек.

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Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Медики говорят - все удовлетворительные. Будут лечиться дома".

Детали: Ранее Клименко сообщил, что среди пострадавших - четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Им была оказана медицинская помощь без госпитализации.

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Напомним: Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.

По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.

Темы: Днепробстрелжертвывойна
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