"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідерами країн Африки заявив, що "нейтральний статус України" має принципове значення для РФ.

Джерело: Путін, якого цитує російське видання "РБК"

Деталі: Очільник Кремля також сказав, що Росія нібито готова шукати шляхи мирного врегулювання війни та ніколи не відмовлялася від переговорів.

За словами Путіна, "підхід африканської місії щодо України перегукується з китайським мирним планом".

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Що цьому передувало: