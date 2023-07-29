"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідерами країн Африки заявив, що "нейтральний статус України" має принципове значення для РФ.

Джерело: Путін, якого цитує російське видання "РБК"

Деталі: Очільник Кремля також сказав, що Росія нібито готова шукати шляхи мирного врегулювання війни та ніколи не відмовлялася від переговорів.

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За словами Путіна, "підхід африканської місії щодо України перегукується з китайським мирним планом".

Що цьому передувало:

У червні президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з Росією можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій.