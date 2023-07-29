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"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 00:25
Нейтральний статус України має принципове значення для РФ – Путін
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідерами країн Африки заявив, що "нейтральний статус України" має принципове значення для РФ.

Джерело: Путін, якого цитує російське видання "РБК"

Деталі: Очільник Кремля також сказав, що Росія нібито готова шукати шляхи мирного врегулювання війни та ніколи не відмовлялася від переговорів.

За словами Путіна, "підхід африканської місії щодо України перегукується з китайським мирним планом".

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Що цьому передувало:

  • У червні президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни.
  • Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з Росією можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій.

Теми: ПутінУкраїна
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