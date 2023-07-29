"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
Субота, 29 липня 2023, 00:25
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідерами країн Африки заявив, що "нейтральний статус України" має принципове значення для РФ.
Джерело: Путін, якого цитує російське видання "РБК"
Деталі: Очільник Кремля також сказав, що Росія нібито готова шукати шляхи мирного врегулювання війни та ніколи не відмовлялася від переговорів.
Реклама:
За словами Путіна, "підхід африканської місії щодо України перегукується з китайським мирним планом".
Що цьому передувало:
- У червні президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни.
- Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з Росією можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій.
ВІДЕО ДНЯ