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"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин

"Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 00:25
Нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение для РФ – Путин
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО KREMLIN.RU

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидерами стран Африки заявил, что "нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ.

Источник: Путин, которого цитирует российское издание "РБК"

Детали: Глава Кремля также сказал, что Россия якобы готова искать пути мирного урегулирования войны и никогда не отказывалась от переговоров.

По словам Путина, "подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом".

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Что этому предшествовало:

  • В июне президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны.
  • Зато президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только после полного вывода российских войск с оккупированных территорий.

Темы: ПутинУкраина
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