"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
Суббота, 29 июля 2023, 00:25
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидерами стран Африки заявил, что "нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ.
Источник: Путин, которого цитирует российское издание "РБК"
Детали: Глава Кремля также сказал, что Россия якобы готова искать пути мирного урегулирования войны и никогда не отказывалась от переговоров.
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По словам Путина, "подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом".
Что этому предшествовало:
- В июне президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны.
- Зато президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только после полного вывода российских войск с оккупированных территорий.
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