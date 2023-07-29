"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидерами стран Африки заявил, что "нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ.

Источник: Путин, которого цитирует российское издание "РБК"

Детали: Глава Кремля также сказал, что Россия якобы готова искать пути мирного урегулирования войны и никогда не отказывалась от переговоров.

По словам Путина, "подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом".

Реклама:

Что этому предшествовало: