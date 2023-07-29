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Путін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 01:59
Путін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її просили
Володимир Путін. Скріншот з відео Telegram-каналу "Astra"

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з лідерами африканських країн заявив, що минулого року РФ відвела свою армію з-під Києва, бо її "просили це зробити, щоб створити умови" для підписання мирного договору.

Джерело: Путін, якого цитують російські Telegram-канали "Astra" і "Sota"

Пряма мова: "Фактично було погоджено проєкт цього (мирного – ред.) договору. Але після відведення наших військ з-під Києва, а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладення остаточного договору, київська влада відмовилася від усіх колишніх домовленостей".

Деталі: Канал "Sota" звернув увагу, що фрагмент з висловлюваннями Путіна про відведення російських військ від Києва пропав з Telegram-каналу Кремля, хоча спочатку був присутній у відео, а також його наразі нема в текстовій розшифровці на сайті Кремля.

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У липні минулого року Путін вже заявляв, що росіяни відійшли від української столиці, "щоб створити умови для переговорів".

Нагадаємо: Володимир Путін під час зустрічі з лідерами країн Африки заявив, що "нейтральний статус України" має принципове значення для РФ.

Теми: ПутінвійнаКиїв
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