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Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"

"Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 01:59
Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее просили
Владимир Путин. Скриншот из видео Telegram-канала "Astra"

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран заявил, что в прошлом году РФ отвела свою армию из-под Киева, потому что ее "просили это сделать, чтобы создать условия" для подписания мирного договора.

Источник: Путин, которого цитируют российские Telegram-каналы "Astra" и "Sota"

Прямая речь: "Фактически был согласован проект этого (мирного – ред.) договора. Но после отвода наших войск из-под Киева, а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, киевские власти отказались от всех прежних договоренностей".

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Детали: Канал "Sota" обратил внимание, что фрагмент с высказываниями Путина об отводе российских войск от Киева пропал из Telegram-канала Кремля, хотя изначально присутствовал в видео, а также его пока нет в текстовой расшифровке на сайте Кремля.

В июле прошлого года Путин уже заявлял, что россияне отошли от украинской столицы, "чтобы создать условия для переговоров".

Напомним: Владимир Путин во время встречи с лидерами стран Африки заявил, что "нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ.

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Темы: ПутинвойнаКиев
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