Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва заради переговорів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва, "щоб створити умови для переговорів" з Україною.

Джерело: Путін на зустрічі в Ірані, якого цитує російське видання "РБК"

Деталі: Путін також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких конкретно, не сказав. Путін заявив, що оскільки у Києві не бажають дотримуватися зобов’язань, він не зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Пряма мова Путіна: "Для того щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має".

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