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Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва заради переговорів

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 02:44
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва, "щоб створити умови для переговорів" з Україною.

Джерело: Путін на зустрічі в Ірані, якого цитує російське видання "РБК"

Деталі: Путін також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких конкретно, не сказав. Путін заявив, що оскільки у Києві не бажають дотримуватися зобов’язань, він не зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Пряма мова Путіна: "Для того щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має".

Передісторія: 

  • Голова української переговорної групи Давид Арахамія прогнозує, що переговори з Росією можуть відновитися наприкінці серпня після контрнаступів українських військ на захоплені території.
  • Член переговорної групи Михайло Подоляк заявляв, що Росія пропонує переговори лише тому, що хоче отримати час для перегрупування сил та більш підступного й жорсткого наступу.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори будуть проводити лише тоді, коли Росія буде демонструвати бажання скінчити війну й вивести окупаційні війська з території України.
  • Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський сказав 16 червня, що вони нібито надіслали свої пропозиції щодо мирної угоди ще у квітні, але українська сторона нібито їх ігнорує.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що їх влаштовувала та пропозиція мирної угоди, яку виклала українська делегація в Стамбулі 29 березня. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявляв, що Росія хоче досягти домовленостей з Україною "якомога швидше".

Теми: війнаРосіяПутінпереговори
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