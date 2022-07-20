Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва заради переговорів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва, "щоб створити умови для переговорів" з Україною.

Джерело: Путін на зустрічі в Ірані, якого цитує російське видання "РБК"

Деталі: Путін також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких конкретно, не сказав. Путін заявив, що оскільки у Києві не бажають дотримуватися зобов’язань, він не зустрінеться з Володимиром Зеленським.

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Пряма мова Путіна: "Для того щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має".

Передісторія:

Голова української переговорної групи Давид Арахамія прогнозує, що переговори з Росією можуть відновитися наприкінці серпня після контрнаступів українських військ на захоплені території.

Член переговорної групи Михайло Подоляк заявляв, що Росія пропонує переговори лише тому, що хоче отримати час для перегрупування сил та більш підступного й жорсткого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори будуть проводити лише тоді, коли Росія буде демонструвати бажання скінчити війну й вивести окупаційні війська з території України.

Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський сказав 16 червня, що вони нібито надіслали свої пропозиції щодо мирної угоди ще у квітні, але українська сторона нібито їх ігнорує.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що їх влаштовувала та пропозиція мирної угоди, яку виклала українська делегація в Стамбулі 29 березня. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявляв, що Росія хоче досягти домовленостей з Україною "якомога швидше".