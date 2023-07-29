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Президент ПАР закликав Путіна відновити "зернову угоду"

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 04:59
Президент ПАР закликав Путіна відновити зернову угоду
ПРЕЗИДЕНТ ПАР СИРІЛ РАМАФОСА. ІЛЮСТРАТВИНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На зустрічі лідерів країн Африки з Володимиром Путіним, присвяченій війні в Україні, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора відновити Чорноморську зернову ініціативу.

Джерело: заява президента ПАР, яку опублікував сайт Кремля

Пряма мова: "У той момент, коли ми слухали ваш (Путіна – ред.) виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків".

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Деталі: Президент ПАР також заявив, що очільники африканських країн "прийшли сюди не для того, щоб просити якісь "дари" для Африканського континенту".

"Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання – домогтися якихось поставок такого характеру", – сказав Рамафоса.

Нагадаємо: Африканський Союз 28 липня закликав негайно відновити угоду за посередництва ООН, яка дозволяє Україні експортувати мільйони тонн зерна, яка була припинена за наказом Росії.

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Теми: ПАРПутінзерно
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