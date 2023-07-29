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Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"

"Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 04:59
Президент ЮАР призвал Путина возобновить зерновую сделку
ПРЕЗИДЕНТ ПАР СИРИЛ РАМАФОСА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На встрече лидеров стран Африки с Владимиром Путиным, посвященной войне в Украине, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского диктатора восстановить Черноморскую зерновую инициативу.

Источник: заявление президента ЮАР, которое опубликовал сайт Кремля

Прямая речь: "В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина – ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков".

Детали: Президент ЮАР также заявил, что руководители африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".

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"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера", – сказал Рамафоса.

Напомним: Африканский Союз 28 июля призвал немедленно возобновить соглашение при посредничестве ООН, которое позволяет Украине экспортировать миллионы тонн зерна, которое было приостановлено по приказу России.

Темы: ЮАРПутинзерно
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