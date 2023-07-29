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Українські війська просунулися вперед під Бахмутом – ISW

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 05:39
Українські війська просунулися вперед під Бахмутом – ISW
ІЛЮСТРАТВИНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Українські війська 28 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на 3-х ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: У повідомленні інституту наголошується, що українські військові заявили, що продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують просування на південь від Бахмута.

В ISW зазначили, що один з російських "воєнкорів" заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки.

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Російські "воєнкори" також стверджували, що українські сили продовжують наземні атаки вздовж кордону Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а деякі "воєнкори" визнали, що українські сили захопили Старомайорське, наголошується у звіті.

В ISW відзначили, що українське джерело стверджувало, що українські військові просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на Бердянському напрямку.

При цьому, наголошують аналітики інституту, російські провоєнні блогери стверджують, що російські війська відбили українські наземні атаки біля Роботиного (10 км на південь від Оріхова), Вербового (17 км на південний схід від Оріхова) та П'ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова) у західній частині Запорізької області.

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Теми: БахмутЗбройні силивійна
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