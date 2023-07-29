Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW

Украинские войска 28 июля проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на 3-х участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В сообщении института отмечается, что украинские военные заявили, что продолжают контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают продвижение к югу от Бахмута.

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В ISW отметили, что один из российских "военкоров" заявил 28 июля, что украинские силы продвинулись вперед возле Курдюмовки и Андреевки.

Российские "военкоры" также утверждали, что украинские силы продолжают наземные атаки вдоль границы Донецкой и Запорожской областей возле Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а некоторые "военкоры" признали, что украинские силы захватили Старомайорское, отмечается в отчете.

В ISW отметили, что украинский источник утверждал, что украинские военные продвинулись на расстояние до 10-12 километров от основной линии обороны россиян на Бердянском направлении.

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При этом, отмечают аналитики института, российские провоенные блогеры утверждают, что российские войска отбили украинские наземные атаки у Роботино (10 км к югу от Орехова), Вербового (17 км к юго-востоку от Орехова) и Пятихаток (25 км к юго-западу от Орехова) в западной части Запорожской области.