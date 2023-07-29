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Ворог продовжує примусову паспортизацію на окупованих територіях України – Генштаб

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 07:12
Ворог продовжує примусову паспортизацію на окупованих територіях України – Генштаб
ІЛЮСТРАТВИНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей триває примусова паспортизація громадян України – людей змушують отримувати паспорт РФ погрозами і підкупом.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "З метою посилення морального тиску на мешканців тимчасово окупованої Горлівки Донецької області та примушення їх до отримання громадянства РФ окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого "міністерства державної безпеки" "ДНР" списків працівників, які не отримали російський паспорт. Кінцевий термін виконання розпорядження – 1 січня 2024 року.

Разом з тим, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців до отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду у 50 тисяч рублів".

Нагадаємо: За даними ЦНС, на окупованих територіях Запорізької області загарбники пропонують підліткам гроші за отримання російського громадянства.  

Теми: ГенштабРосіяпаспортокупація
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