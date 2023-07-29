Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог продовжує примусову паспортизацію на окупованих територіях України – Генштаб

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 07:12
Ворог продовжує примусову паспортизацію на окупованих територіях України – Генштаб
ІЛЮСТРАТВИНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей триває примусова паспортизація громадян України – людей змушують отримувати паспорт РФ погрозами і підкупом.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "З метою посилення морального тиску на мешканців тимчасово окупованої Горлівки Донецької області та примушення їх до отримання громадянства РФ окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого "міністерства державної безпеки" "ДНР" списків працівників, які не отримали російський паспорт. Кінцевий термін виконання розпорядження – 1 січня 2024 року.

Разом з тим, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців до отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду у 50 тисяч рублів".

Реклама:

Нагадаємо: За даними ЦНС, на окупованих територіях Запорізької області загарбники пропонують підліткам гроші за отримання російського громадянства.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабРосіяпаспортокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Усі новини...
Генштаб
За минулу добу відбулося 27 бойових зіткнень з окупантами – зведення
Окупанти кидають у бій мобілізованих без бойової підготовки – Генштаб
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Останні новини
18:56
У НСЗУ розповіли, які гормональні дослідження можна зробити безоплатно
18:55
Зеленський шукає заміну міністру оборони Резнікову – джерела УП
18:52
Під щільним вогнем Сили оборони стримують наступ окупантів біля Авдіївки – Генштаб
18:36
Міністр оборони Німеччини хоче посилити боротьбу зі шпигунством
18:25
Військові України і США обоговорили дії ЗСУ на фронті та оборонну співпрацю
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
Усі новини...
Реклама: