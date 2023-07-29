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Враг продолжает принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 07:12
Враг продолжает принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины – Генштаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей продолжается принудительная паспортизация граждан Украины – людей заставляют получать паспорт РФ угрозами и подкупом.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "С целью усиления морального давления на жителей временно оккупированной Горловки Донецкой области и принуждения их к получению гражданства РФ оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое "министерство государственной безопасности" "ДНР" списков работников, которые не получили российский паспорт. Конечный срок выполнения распоряжения – 1 января 2024 года.

Вместе с тем, оккупационная администрация населенного пункта Благовещенка Запорожской области проводит мероприятия по поощрению местных жителей к получению российского гражданства. В частности, предлагает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей".

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Напомним: По данным ЦНС, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики предлагают подросткам деньги за получение российского гражданства.

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Темы: ГенштабРосcияпаспорт оккупация
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